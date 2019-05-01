SAN GREGORIO: AUTO CONTRO PALO, UN FERITO
Un ferito, per fortuna non grave, è il bilancio di un incidente avvenuto questa notte intorno alle ore quattro a San Gregorio.Un ragazzo alla guida di una BMW serie 4 ha perso il controllo dell’auto e...
A cura di Redazione
01 maggio 2019 14:34
Un ferito, per fortuna non grave, è il bilancio di un incidente avvenuto questa notte intorno alle ore quattro a San Gregorio.
Un ragazzo alla guida di una BMW serie 4 ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un palo della luce.
Violento l’urto, sul posto ambulanza del 118, che ha soccorso il conducente, carabinieri, e ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti.
SAN GREGORIO: AUTO CONTRO PALO, UN FERITO