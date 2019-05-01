SAN GREGORIO: AUTO CONTRO PALO, UN FERITO

Un ferito, per fortuna non grave, è il bilancio di un incidente avvenuto questa notte intorno alle ore quattro a San Gregorio.Un ragazzo alla guida di una BMW serie 4 ha perso il controllo dell’auto e...

A cura di Redazione 01 maggio 2019 14:34

