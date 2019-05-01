95047

SAN GREGORIO: AUTO CONTRO PALO, UN FERITO

Un ferito, per fortuna non grave, è il bilancio di un incidente avvenuto questa notte intorno alle ore quattro a San Gregorio.Un ragazzo alla guida di una BMW serie 4 ha perso il controllo dell’auto e...

A cura di Redazione Redazione
01 maggio 2019 14:34
SAN GREGORIO: AUTO CONTRO PALO, UN FERITO -
Dintorni
Condividi

Un ferito, per fortuna non grave, è il bilancio di un incidente avvenuto questa notte intorno alle ore quattro a San Gregorio.

Un ragazzo alla guida di una BMW serie 4 ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un palo della luce.

Violento l’urto, sul posto ambulanza del 118, che ha soccorso il conducente, carabinieri, e ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047