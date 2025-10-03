San Gregorio, auto contro un muro: ferita la conducente

SAN GREGORIO – Paura oggi, giovedì 2 ottobre 2025, in via Cristoforo Colombo. Una Peugeot 207, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro un muro.L’incidente è avvenuto in manie...

L’incidente è avvenuto in maniera autonoma e ha visto coinvolta soltanto la conducente del veicolo, che è rimasta ferita. Al momento non si conosce l’esatta gravità delle sue condizioni, ma è stata soccorsa dai sanitari intervenuti sul posto.

A intervenire per i rilievi e la gestione della viabilità sono stati gli agenti della Polizia Locale di San Gregorio, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’episodio ha destato apprensione tra i residenti della zona, vista la violenza dell’impatto.

Maggiori dettagli sono attesi nelle prossime ore.