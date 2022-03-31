SAN GREGORIO DI CATANIA : NASCONDEVA LA COCAINA DA SPACCIARE NEI CALZINI

I Carabinieri della Stazione di San Gregorio di Catania hanno denunciato un 32enne del posto in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché di porto e...

I Carabinieri della Stazione di San Gregorio di Catania hanno denunciato un 32enne del posto in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché di porto e detenzione illegale di armi.

Nel pomeriggio, i militari, impegnati nello svolgimento del servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e dello spaccio di droga, hanno concentrato la loro attenzione in piazza Marconi, laddove hanno notato uno strano e sospetto andirivieni.

Nella circostanza, è stato valutato di sottoporre a controllo, tra gli altri, il 32enne mentre si trovava a bordo di una Citroen C3 unitamente ad un suo conoscente. Entrambi i giovani si sono dimostrati visibilmente agitati ed insofferenti alle verifiche in corso ed in particolare il 32enne, probabilmente per timore, ha spontaneamente consegnato quattro dosi di cocaina dopo averle prelevate dai calzini.

Poco dopo, non appena ha appreso che i militari erano in procinto di ispezionare la propria auto, ha ammesso di essere in possesso di altra cocaina ed ha così consegnato, prelevandolo dal vano portaoggetti dell’auto, un altro involucro contenente una dose della medesima sostanza.