SAN GREGORIO DI CATANIA. SPORCIZIA E DEGRADO NEL PANIFICIO, 1000 EURO DI SANZIONI PER IL TITOLARE

I Carabinieri della stazione di San Gregorio di Catania in collaborazione con i colleghi del Nucleo Antisofisticazione di Catania, hanno proceduto ad una serie di controlli ad alcune attività commerci...

I Carabinieri della stazione di San Gregorio di Catania in collaborazione con i colleghi del Nucleo Antisofisticazione di Catania, hanno proceduto ad una serie di controlli ad alcune attività commerciali, finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente nel settore alimentare.

In particolare, nell’ambito dell’attività ispettiva effettuata, i Carabinieri hanno controllato un panificio, dove hanno accertato gravi carenze igienico sanitarie e dunque hanno contestato al titolare, un 42enne catanese, le pessime condizioni igieniche e la presenza di sporco diffuso, accumulato nel tempo, sul pavimento, sotto le attrezzature e sotto le pedane di rialzo nel laboratorio di produzione.

Nel prosieguo dell’ispezione i militari dell’Arma hanno anche appurato che le griglie degli armadi frigo necessitavano di pulizia, le guarnizioni in gomma andavano sostituite, mentre, il soffitto e le pareti abbisognavano di essere tinteggiate.

Nei confronti del titolare del panificio in argomento è scattata una sanzione amministrativa dell’importo di 1.000 euro nonché la contestuale segnalazione all’Asp per i provvedimenti di competenza.