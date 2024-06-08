SAN GREGORIO. NELLA NOTTE ASSALTO IN BANCA CON ESCAVATORE, MA IL PRONTO INTERVENTO DEI CARABINIERI LI HA MESSI IN FUGA

95047

08 giugno 2024 09:17
Assalto la notte scorsa, intorno alle 3.30, alla banca Monte dei Paschi di corso Europa di San Gregorio.

Banditi, utilizzando un escavatore rubato in zona, hanno divelto l'ingresso dell'istituto di credito e hanno tentato di portare via due bancomat e una cassa continua.

L'immediato intervento dei Carabinieri del nucleo radiomobile di gravina di Catania e di quelli della stazione di San Gregorio ha interrotto il colpo perché al loro arrivo i malviventi sono fuggiti.

I banditi sono riusciti a portare via uno dei due bancomat, lasciando a terra, sradicati dal muro, la cassa continua e l'altro Atm.

Sul posto militari dell'Arma della sezione investigazioni scientifiche del nucleo Investigativo del comando provinciale di Catania per rilievi tecnici.

