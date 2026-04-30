95047

San Gregorio, palazzina in fiamme: persone salvate, paura per le bombole di gas

San Gregorio, palazzina in fiamme: persone salvate, paura per le bombole di gas

A cura di Redazione Redazione
30 aprile 2026 16:30
San Gregorio, palazzina in fiamme: persone salvate, paura per le bombole di gas -
San Gregorio di Catania
Dintorni
Condividi

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti, nella tarda mattinata di oggi, per un incendio sviluppatosi in un edificio a tre elevazioni, in via Luigi Pirandello 31 a San Gregorio di Catania.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estinguere l'incendio e mettere in sicurezza alcune bombole di gas presenti nello stabile.

A supporto delle squadre sono state inviate un'autobotte e un’autoscala dalla Sede Centrale.

Le persone presenti sono state messe in sicurezza.

Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.

Oltre ai Vigili del Fuoco erano presenti militari dei Carabinieri e sanitari del Servizio 118.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047