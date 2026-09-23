San Michele di Ganzaria, due cani chiusi in una casa disabitata: tre persone denunciate

Due cani trovati chiusi all’interno di un appartamento disabitato, in condizioni igienico-sanitarie particolarmente precarie. È questa la situazione accertata dai Carabinieri della Stazione di San Michele di Ganzaria (CT), intervenuti insieme al personale veterinario dell’ASP di Catania.

L’intervento è avvenuto nella mattinata, quando i militari hanno effettuato un controllo in un’abitazione disabitata della zona dove, nel corso delle verifiche svolte con il personale veterinario, hanno trovato due cani.

Gli animali sono stati visitati da personale ASP e, seppur risultando in buono stato di salute, si trovavano in un ambiente caratterizzato da pessime condizioni igienico-sanitarie.

Gli accertamenti hanno consentito di risalire alle tre persone che avevano lasciato i due animali nell’appartamento e di identificarle in un 20enne, un 32enne e un 50enne, di origini straniere e residenti a San Michele di Ganzaria.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri hanno deferito all’Autorità Giudiziaria le tre persone per abbandono di animali, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.