SAN PIETRO CLARENZA: ARRESTATO SINDACO E UN FUNZIONARIO PER CORRUZIONE
Su delega della Procura distrettuale di Catania, i Finanzieri del Comando Provinciale stanno eseguendo un’ordinanza di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale etneo nei confronti di 4 persone (2 in carcere e 2 agli arresti domiciliari).
Indagate, in concorso, per corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e turbata libertà degli incanti per fatti attinenti alla procedura di gara per l’assegnazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti nel Comune di San Pietro Clarenza, nel catanese.
Tra gli arrestati, il Sindaco, Giuseppe Bandieramonte, e un funzionario dell’Ente locale nonché l’amministratore ed un dipendente della società aggiudicataria dei lavori.
Gli appalti oggetto dell’indagine sono relativi al periodo 2015 – 2018, per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro.
I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 10:30 presso la Procura della Repubblica di Catania, alla presenza del Procuratore Distrettuale, Dott. Carmelo Zuccaro.
(IN AGGIORNAMENTO)