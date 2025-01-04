SAN PIETRO CLARENZA. AUTO CONTRO UN MURO, CONDUCENTE ILLESA
Nel pomeriggio di ieri, 3 gennaio 2024, si è verificato un incidente a San Pietro Clarenza, lungo via Umberto, la strada che collega i comuni di Belpasso e Camporotondo Etneo.
Una Peugeot 207, condotta da una donna, è finita contro un muro dopo che la conducente ha perso il controllo del veicolo.
Fortunatamente, non si registrano gravi conseguenze: la donna è rimasta illesa, sebbene comprensibilmente scossa dall’accaduto. Secondo le prime informazioni fornite dai Carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, nessun altro veicolo sarebbe stato coinvolto nell’incidente.
L'episodio ha causato notevoli rallentamenti al traffico in entrambe le direzioni, creando disagi agli automobilisti di passaggio.
La dinamica dell'incidente è attualmente al vaglio degli inquirenti per chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.
Resta alta l'attenzione alla sicurezza stradale su arterie frequentate come via Umberto, dove il traffico intenso richiede particolare prudenza da parte degli automobilisti.