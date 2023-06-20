95047

SAN PIETRO CLARENZA. AUTO FINISCE SI RIBALTA E FINISCE FUORI STRADA

20 giugno 2023 18:58
Uno "spettacolare" incidente, per fortuna senza conseguenze per le persone, si è verificata nella mattinata di oggi, 20 Giugno 2023 a San Pietro Clarenza.

Per cause al vaglio da parte dell'Autorità una mini cooper è uscita fuori strada terminando la sua corsa in mezzo alla vegetazione a bordo strada.

Il conducente, uscito pressoché illeso dall'abitacolo, non è riuscito più a rimuovere l'auto ed è stato necessario chiedere l'intervento della carro attrezzi.

Non risultano altre vetture o persone coinvolte.

