SAN PIETRO CLARENZA, AUTO SI RIBALTA SU VIA BELLINI: CONDUCENTE ILLESO

San Pietro Clarenza, 13 novembre 2024 – Questa mattina si è verificato un incidente stradale a San Pietro Clarenza, in provincia di Catania.Un’Alfa Mito, mentre percorreva via Bellini, si è ribaltata...

San Pietro Clarenza, 13 novembre 2024 – Questa mattina si è verificato un incidente stradale a San Pietro Clarenza, in provincia di Catania.

Un’Alfa Mito, mentre percorreva via Bellini, si è ribaltata finendo con le ruote all’aria. Fortunatamente, il conducente non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Le cause dell’incidente sono al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica.

Al momento non sembrano essere coinvolti altri veicoli nell’incidente.

Il traffico lungo la via Bellini ha subito forti rallentamenti durante le operazioni di soccorso e rilievo, con le autorità impegnate a ripristinare le condizioni di sicurezza e il normale flusso veicolare.