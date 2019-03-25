SAN PIETRO CLARENZA: FRASE PRO MAFIA SUL MURO DELLA BIBLIOTECA: DENUNCIATI 3 MINORI

Hanno appena 13 e 14 anni le ragazzine, mentre il ragazzo ne ha 15, tutti di San Pietro Clarenza, che il 20 febbraio scorso con l’utilizzo di una bomboletta spray hanno imbrattato i muri di un edifici...

A cura di Redazione 25 marzo 2019 12:41

