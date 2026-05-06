San Pietro Clarenza, lavoratore in nero e gravi violazioni: bar sospeso dopo i controlli

I Carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo con i colleghi della Sezione Operativa del Nucleo Radiomobile e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, sono stati impegnati in accessi ispettivi presso attività commerciali, del comune di San Pietro Clarenza, in collaborazione con personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Catania.

Con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e del gioco d’azzardo patologico i militari dell’Arma hanno controllato, tra le altre, un’attività commerciale di somministrazione di cibi e bevande nel territorio del comune di San Pietro Clarenza.

Al termine dell’accesso ispettivo gli operanti, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, e, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, hanno denunciato l’amministratore unico, un 36enne residente del posto per violazioni al Testo Unico sulla Sicurezza per non aver sottoposto 2 lavoratori alla prevista sorveglianza sanitaria.

Il 36enne, inoltre, è stato ritenuto responsabile di aver utilizzato illecitamente impianti audiovisivi ed altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori senza la prevista autorizzazione rilasciata dall’I.T.L. competente per territorio, che ha comportato la sanzione di 387 euro.

Uno dei due lavoratori trovati presenti nel chiosco bar è risultato essere impiegato in “nero” pertanto è stata comminata la maxi sanzione per lavoro nero dell’importo di 1.800 euro. Sono state irrogate sanzioni amministrative per complessivi 4.450 euro e, contestualmente, è stato emesso il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa con sanzione pecuniaria aggiuntiva di 2.500 euro. Recuperati contributi previdenziali e premi assistenziali per un importo di 700 euro.

Le verifiche tecniche condotte specificamente sulla regolarità delle macchinette elettroniche installate all’interno del locale hanno dato esito negativo, non essendo emersa alcuna anomalia o violazione di settore.