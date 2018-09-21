SAN PIETRO CLARENZA: NON LO FERMA NEANCHE IL BRACCIALETTO ELETTRONICO, REPLICANDO LE EVASIONI DAI DOMICILIARI, ARRESTATO
A cura di Redazione
21 settembre 2018 16:45
I Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo hanno arrestato il 35enne Roberto CAPONETTO di San Pietro Clarenza, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Tribunale di Catania.
Già sottoposto agli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico) per reati contro il patrimonio, commessi lo scorso 11 luglio a Tremestieri Etneo, per ben due volte era evaso dal proprio domicilio rendendosi irreperibile, l’ultima volta, per una settimana.
Rintracciato ed arrestato dai Carabinieri, è stato proposto per un inasprimento del regime detentivo, tesi avallata dall’Autorità Giudiziaria che ne ha ordinato l’arresto ed il trasferimento nel carcere di Catania Piazza Lanza.