SAN PIETRO CLARENZA. PERDE IL CONTROLLO DELL’AUTO E FINISCE CONTRO IL GUARDRAIL: FERITA UNA DONNA

Incidente stradale ieri sera, 03 Gennaio 2022, in Via Siracusa la strada che collega San Pietro Clarenza con Misterbianco.

Una Peugeot 208 con alla guida un donna, per cause da accertare, è andata a sbattere contro il guardrail.

La conducente è stata preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasportata all'ospedale mentre i Vigili del fuoco del distaccamento di Acireale hanno messo in sicurezza il mezzo e l’area.

Non avrebbe riportato gravi conseguenze anche se in via precauzionale è stata trasportata all'ospedale per le cure e gli accertamenti del caso

Sul posto i Carabinieri per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro.

Il traffico nel tratto interessato ha subito rallentamenti