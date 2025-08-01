San Pietro Clarenza, “Progetto Case Sicure”: un incontro per prevenire incendi e incidenti domestici

SAN PIETRO CLARENZA (Catania) – Lunedì 23 settembre alle ore 17.30, presso l’aula consiliare “Caseggiato Mannino” in via Capitano Navaria 4, si terrà un incontro pubblico dedicato alla sicurezza in ca...

SAN PIETRO CLARENZA (Catania) – Lunedì 23 settembre alle ore 17.30, presso l’aula consiliare “Caseggiato Mannino” in via Capitano Navaria 4, si terrà un incontro pubblico dedicato alla sicurezza in casa e al volontariato di ispirazione cristiana.

L’evento, intitolato “Progetto Case Sicure”, nasce dall’iniziativa del Gruppo Internazionale Vigili del Fuoco per Cristo, realtà con distretti attivi anche in Italia che da anni si impegna nel portare supporto, ascolto e testimonianza sia nel contesto lavorativo che nella vita comunitaria.

Durante la giornata verranno presentate slides e materiali informativi per sensibilizzare la cittadinanza – locale e non – sulle principali misure di prevenzione contro incidenti domestici e incendi in casa. Un tema di grande attualità, con l’obiettivo di fornire consigli pratici e accrescere la consapevolezza su comportamenti utili a tutelare la sicurezza delle famiglie.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con il Comune di San Pietro Clarenza e la Pro Loco cittadina.

Ingresso gratuito e aperto a tutti.