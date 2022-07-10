SAN PIETRO CLARENZA: SCONTRO TRA DUE AUTO
Incidente intorno alle ore 08 di oggi 10 Luglio 2022 a San Pietro Clarenza.
Il sinistro si è verificato in via Roma, a scontrarsi per cause al vaglio da parte dell'autorità, una Ford Ka ed una Toyota Yaris.
Violento è stato l’impatto tanto che gli airbag del lato passeggero della Ka sono esplosi in seguito all'impatto.
Non ci sarebbero stati fortunatamente nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte.
Presenti sul posto per i rilievi di rito i carabinieri di Camporotondo Etneo, che hanno svolto gli accertamenti e indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
