SAN PIETRO CLARENZA. TRE ARRESTI PER ESTORSIONE, IMRENDITORE VESSATO E PRIVATO DI UNA SUA AZIENDA

Tre arresti per estorsione sono stati eseguiti dai carabinieri, qualche giorno fa a San Pietro Clarenza. I tre, sono stati colti in flagranza di reato, mentre estorcevano 800 euro a un imprenditore della zona.

L’imprenditore, vessato dai tre da qualche tempo, stanco delle continue minacce si è rivolto ai carabinieri, che hanno organizzato l’operazione per cogliere sul fatto i tre sospettati.

Così, all’ennesima richiesta all’imprenditore, sul posto erano presenti anche i carabinieri che hanno colto i tre sul fatto, mentre riscuotevano 800 euro dall’uomo, quale parte di debiti pregressi legati ad una vecchia proprietà dell’Acireale Calcio.

In manette sono finiti Orazio Santonocito, Alfio Caruso e Daniele Notarrigo, che in fase di convalida dell’arresto hanno negato tutto dichiarandosi innocenti. Ma il gip Stefano Montoneri ha convalidato la custodia in carcere. Diversi gli episodi al vaglio dei carabinieri, tra cui alcune registrazioni, ed addirittura una cessione del marchio e di un supermercato, ottenuti con minacce e forzature.

L’imprenditore vessato, ha denunciato il tutto, riuscendo a fare arrestare i tre in flagranza di reato.