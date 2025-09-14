San Pietro, spettacolo di droni: il cielo si accende con il volto di Papa Francesco per il Giubileo 2025

Un’emozione collettiva ha attraversato Piazza San Pietro nella serata inaugurale del concerto epico “Grace For The World”, evento simbolo dell’Incontro Mondiale sulla Fraternità 2025 e del Giubileo 20...

Un’emozione collettiva ha attraversato Piazza San Pietro nella serata inaugurale del concerto epico “Grace For The World”, evento simbolo dell’Incontro Mondiale sulla Fraternità 2025 e del Giubileo 2025. Roma ha vissuto un momento destinato a entrare negli annali della storia del Vaticano.

Durante l’esibizione di Andrea Bocelli insieme all’artista statunitense Teddy Swims, sulle note senza tempo di Amazing Grace, il cielo sopra la Cupola di San Pietro si è trasformato in una scenografia vivente. Oltre 3.000 droni hanno disegnato il volto di Papa Francesco, scomparso di recente, in un omaggio carico di significato e di emozione.

La scelta del brano non è stata casuale: Bocelli aveva già eseguito Amazing Grace davanti al Pontefice nel 2015, durante la 38ª Convocazione Nazionale del Rinnovamento nello Spirito, commuovendolo profondamente. Dieci anni dopo, quello stesso canto si è fatto ponte tra memoria e futuro, amplificato da un’inedita armonia di tecnologia e spiritualità.

Lo spettacolo di droni – il più imponente mai realizzato in Europa – è stato firmato dalla compagnia internazionale Nova Sky Stories, guidata da Kimbal Musk (fratello del più noto Elon). Un intreccio di luci e figure ispirate alla Cappella Sistina ha avvolto oltre 250.000 spettatori, trasformando la notte romana in un affresco celeste.

Con il sostegno del Vaticano, del Cardinale Mauro Gambetti e della Fondazione Fratelli Tutti, l’evento ha unito fede, arte e innovazione, consacrandosi come il concerto più grande mai ospitato a San Pietro.

In una cornice di suggestione unica, Amazing Grace ha risuonato ancora una volta come filo conduttore di speranza e fraternità, trasformandosi in un canto universale di gratitudine e memoria verso un Papa che ha segnato la storia contemporanea.