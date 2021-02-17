SAN VALENTINO A CAVA DE TIRRENI, MARITO TORNA PRIMA A CASA: L'AMANTE DELLA MOGLIE SI LANCIA DAL BALCONE

Il marito torna a casa prima del dovuto e così l’amante della moglie per non farsi scoprire si lancia dal balcone della casa, finendo in ospedale. Accade a Cava de’ Tirreni in provincia di Salerno Sal...

Il marito torna a casa prima del dovuto e così l’amante della moglie per non farsi scoprire si lancia dal balcone della casa, finendo in ospedale. Accade a Cava de’ Tirreni in provincia di Salerno Salerno dove una volta che si è sparsa la notizia molte persone sono andate a giocarsi i numeri al Lotto.

E’ la sera del 14 febbraio, San Valentino, festa degli innamorai, quando i due amanti approfittando dell’assenza del marito della donna stanno consumando un rapporto nell’appartamento degli sposi. Ma il marito della donna torna a casa prima insieme al padre e al fratello della moglie. L’amante, messo alle strette, ha pensato di scappare lanciandosi dal balcone dell’appartamento, al secondo piano.

Per sua fortuna sotto il balcone erano presenti delle piante e cosi l’amante non ha riportato gravi ferite, però è finito comunque in ospedale. Oltre ai volontari del 118 sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente, gli amanti sono stati dunque scoperti.