SAN VALENTINO IN RITARDO NEI CIELI: VENERE E GIOVE SI “BACIANO” PURE NEI CIELI DI PATERNO'

Pure nei cieli di Paternò si può ammirare da ormai due giorni un evento astronomico tra i più spettacolari del 2023.Ovvero il lungo “bacio” tra i due pianeti più luminosi, Venere e Giove, che si sono...

Pure nei cieli di Paternò si può ammirare da ormai due giorni un evento astronomico tra i più spettacolari del 2023.

Ovvero il lungo “bacio” tra i due pianeti più luminosi, Venere e Giove, che si sono trovati alla distanza minima nella mattinata di ieri, giovedì 2 marzo.

Dalla scorsa notte, le posizioni si sono invertite, con Venere al di sopra di Giove, ponendosi, in prospettiva, più in alto restando però nel punto più vicino al gigante gioviano raggiunto il giorno prima.

Da oggi i due pianeti inizieranno ad allontanarsi in fretta ponendo fine alla congiunzione stretta come viene definita.

Oltre a questi due pianeti, sarà facilmente osservabile anche Marte, alto nel cielo della sera, dove completa il proprio lungo percorso nella costellazione del Toro; dopo una permanenza durata diversi mesi, il 26 marzo il Pianeta rosso farà il suo ingresso nella costellazione dei Gemelli. Marzo è anche il mese dell’equinozio di primavera, quel momento in cui la durata delle ore di luce eguaglia quella delle ore di buio: sarà il 20, esattamente alle 22,24 ora italiana. A fine mese, poi, tornerà in vigore l’ora legale: domenica 26 marzo lancette spostate di un’ora avanti.