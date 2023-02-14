SAN VALENTINO, QUANTO MI COSTI: PER UNA ROSA SI SPENDONO ANCHE 10 EURO

"Rose rosse per te ho comprato stasera e il tuo cuore lo sa cosa voglio da te…", canta ancora oggi - dal 1970 - Massimo Ranieri. Ma da allora a oggi le cose sono cambiate, forse si può pensare al mass...

"Rose rosse per te ho comprato stasera e il tuo cuore lo sa cosa voglio da te…", canta ancora oggi - dal 1970 - Massimo Ranieri. Ma da allora a oggi le cose sono cambiate, forse si può pensare al massimo a una rosa a stelo lungo e non a più d'una, per una semplice ragione di tasca: il costo delle rose continua a salire, sentirsi chiedere 10 euro ciascuna non è una novità, e anzi si arriva anche oltre.

Specie se l'omaggio floreale lo si acquista all'ultimo momento, la legge della domanda e dell'offerta si fa sentire anche in questo giorno di San Valentino. Bella ricorrenza ma - verrebbe da dirsi - quanto mi costa la festa degli innamorati, visto che alla rituale confezione di cioccolatini e alla cenetta - eventualmente a lume di candela, ma a trovarlo un tavolo per due in un locale pubblico in un giorno come questo - va aggiunto appunto l'omaggio floreale.

E per tradizione si pensa subito alle rose, rigorosamente di colore rosso per sottolineare la passione. E così finisce che arrivati davanti al chiosco dei fiori ci si guarda intorno e si comincia a pensare che tutto sommato è bello regalare anche qualcosa di diverso nella forma e nel colore, il significato non cambia, sperando che anche chi riceve l'omaggio la pensi allo stesso modo…

Questa tendenza il settore della floricoltura italiana la sta registrando e si attrezza sempre più per soddisfare il nuovo orientamento della clientela. Anche perché ormai gran parte delle rose arriva dall'estero, più precisamente dall'Africa (Kenya ed Etiopia) e dal Sudamerica (Ecuador e Colombia), a prezzi decisamente più bassi, grazie a un ridotto costo della manodopera e grazie al clima caldo che non rende necessario - come da noi - il ricorso a serre riscaldate, peraltro di questi tempi anche con il rincaro dei costi dell'energia.

Per il floricoltore nostrano diventa pressoché impossibile restare sul mercato delle rose, ovvero rientrare nelle spese e farci il legittimo utile. Se poi ci si aggiunge l'episodio visto una settimana sul palco dell'Ariston, dove Blanco ha preso a calci i fiori, allora lo scoramento cresce.

