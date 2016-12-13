Sanremo 2017: chi sono i cantanti in gara

I nomi dei cantanti che parteciperanno alla prossima edizione del Festival di Sanremo sono stati annunciati lunedì sera da Carlo Conti, durante la trasmissione “Sarà Sanremo” in onda su RaiUno. Il Fes...

I nomi dei cantanti che parteciperanno alla prossima edizione del Festival di Sanremo sono stati annunciati lunedì sera da Carlo Conti, durante la trasmissione “Sarà Sanremo” in onda su RaiUno. Il Festival si terrà al Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio 2017 e sarà presentato per il terzo anno consecutivo da Carlo Conti. Ecco i nomi dei 22 big e i titoli delle loro canzoni:

– “Di rose e di spine” Al Bano

– “Tutta colpa mia” Elodie

– “Fatti bella per te” Paola Turci

– “Vedrai” Samuel

– “Che sia benedetta” Fiorella Mannoia

– “Do retta a te” Nesli e Alice Paba

– “Il diario degli errori” Michele Bravi

– “Portami via” Fabrizio Moro

– “Fatalmente male” Giusy Ferreri

– “La prima stella” Gigi D’Alessio

– “Togliamoci la voglia” Raige e Giulia Luzi

– “L’ottava meraviglia” Ron

– “Vietato morire” Ermal Meta

– “Mani nelle mani” Michele Zarrillo

– “Il cielo non mi basta” Lodovica Comello

– “Con te” Sergio Sylvestre

– “Ragazzi Fuori” Clementino

– “Nel mezzo di un applauso” Alessio Bernabei

– “Nessun posto è casa mia” Chiara

– “Occidentalis Karma” Francesco Gabbani

– “Ora esisti solo tu” Bianca Atzei

– “Spostato di un secondo” Marco Masini

PROGRAMMA 1° SERATA

ascolteremo i brani di 11 Campioni. Sottoposte al voto congiunto della Giuria Sala Stampa e del Televoto, le prime otto canzoni accederanno direttamente alla serata del venerdì mentre le ultime tre entreranno a far parte di una sorta di “girone eliminatorio” che decreterà, nella serata di giovedì, i pezzi eliminati.

Ad esibirsi saranno ( in ordine di esibizione ):

Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Elodie, Lodovica Comello, Fiorella Mannoia, Alessio Bernabei, Al Bano, Samuel, Ron, Clementino, Ermal Meta.

Durante la serata sono stati presentati anche gli 8 giovani che parteciperanno alla gara nella sezione Nuove Proposte:

– “Ciò che resta” Leonardo Lamacchia

– “Cose che danno ansia” Tommaso Pini

– “Canzone per Federica” Maldestro

– “La canzoni fanno male” Marianne Mirage

– “Oramai” Lele

– “Universo” Francesco Guasti

– “Insieme” Valeria Farinacci

– “Nel mare ci sono i coccodrilli” Federico Braschi