Sanremo 2018, la scaletta della finale. Ospiti e programma

La serata finale è interamente dedicata alla gara dei venti Campioni tra i quali verrà decretato il vincitore secondo sistema misto (Televoto 50%, Sala Stampa 30% ed Esperti 20%). Da regolamento, il podio verrà determinato secondo una “classifica delle canzoni/Artisti determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle delle Serate precedenti.”

La terzina finale sarà poi nuovamente votata con il medesimo sistema e “La canzone/Artista prima in quest’ultima classifica sarà proclamata vincitrice della Sezione Campioni”.

Ecco l’ordine di esibizione dei Campioni nella quinta serata:

Luca Barbarossa – Passame er sale

Red Canzian – Ognuno ha il suo racconto

The Kolors – Frida (Mai, mai, mai)

Elio e le Storie Tese – Arrivedorci

Ron – Almeno pensami

Max Gazzé – La leggenda di Cristalda e Pizzomunno

Annalisa – Il mondo prima di te

Renzo Rubino – Custodire

Decibel – Lettera dal Duca

Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico – Imparare ad amarsi

Giovanni Caccamo – Eterno

Lo Stato Sociale – Una vita in vacanza

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli – Il segreto del tempo

Diodato e Roy Paci – Adesso

Nina Zilli – Senza appartenere

Noemi – Non smettere mai di cercarmi

Ermal Meta e Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente

Enzo Avitabile e Peppe Servillo – Il coraggio di ogni giorno

Le Vibrazioni – Così sbagliato

Mario Biondi – Rivederti

Gli ospiti

Confermati in conferenza stampa anche gli ospiti – senza sorprese, a quanto pare, dell’ultimo minuto.

Attesissima Laura Pausini, dopo che la sua partecipazione è stata rimandata da martedì causa laringite. Oltre all’artista di Solarolo, al teatro Ariston sono attesi Fiorella Mannoia e il trio Max Pezzali, Francesco Renga e Nek che con Claudio Baglioni intonerà Strada facendo.