Sanremo 2018, la scaletta della finale. Ospiti e programma

La serata finale è interamente dedicata alla gara dei venti Campioni tra i quali verrà decretato il vincitore secondo sistema misto (Televoto 50%, Sala Stampa 30% ed Esperti 20%). Da regolamento, il p...

10 febbraio 2018 20:03
Sanremo 2018, la scaletta della finale. Ospiti e programma -
La serata finale è interamente dedicata alla gara dei venti Campioni tra i quali verrà decretato il vincitore secondo sistema misto (Televoto 50%, Sala Stampa 30% ed Esperti 20%). Da regolamento, il podio verrà determinato secondo una “classifica delle canzoni/Artisti determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle delle Serate precedenti.”

La terzina finale sarà poi nuovamente votata con il medesimo sistema e “La canzone/Artista prima in quest’ultima classifica sarà proclamata vincitrice della Sezione Campioni”.

Ecco l’ordine di esibizione dei Campioni nella quinta serata:

  • Luca Barbarossa – Passame er sale
  • Red Canzian – Ognuno ha il suo racconto
  • The Kolors – Frida (Mai, mai, mai)
  • Elio e le Storie Tese – Arrivedorci
  • Ron – Almeno pensami
  • Max Gazzé – La leggenda di Cristalda e Pizzomunno
  • Annalisa – Il mondo prima di te
  • Renzo Rubino – Custodire
  • Decibel – Lettera dal Duca
  • Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico – Imparare ad amarsi
  • Giovanni Caccamo – Eterno
  • Lo Stato Sociale – Una vita in vacanza
  • Roby Facchinetti e Riccardo Fogli – Il segreto del tempo
  • Diodato e Roy Paci – Adesso
  • Nina Zilli – Senza appartenere
  • Noemi – Non smettere mai di cercarmi
  • Ermal Meta e Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente
  • Enzo Avitabile e Peppe Servillo – Il coraggio di ogni giorno
  • Le Vibrazioni – Così sbagliato
  • Mario Biondi – Rivederti

Gli ospiti
Confermati in conferenza stampa anche gli ospiti – senza sorprese, a quanto pare, dell’ultimo minuto.

Attesissima Laura Pausini, dopo che la sua partecipazione è stata rimandata da martedì causa laringite. Oltre all’artista di Solarolo, al teatro Ariston sono attesi Fiorella Mannoia e il trio Max Pezzali, Francesco Renga e Nek che con Claudio Baglioni intonerà Strada facendo.

