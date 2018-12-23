95047

SANREMO 2019, I NOMI DEI 24 CANTANTI IN GARA AL FESTIVAL

Ecco la lista ufficiale dei concorrenti di Sanremo 2019. Qui trovate i nomi dei 24 artisti rivelati da Pippo Baudo e Rovazzi il 20 e il 21 dicembre su Raiuno durante le due serate di «Sanremo Giovani»...

23 dicembre 2018 14:28
I CANTANTI IN GARA A SANREMO 2019

  • Paola Turci con «L'ultimo ostacolo»
  • Simone Cristicchi con «Abbi cura di me»
  • Zen Circus con «L'amore è una dittatura»
  • Anna Tatangelo con «Le nostre anime di notte»
  • Loredana Berté con «Cosa ti aspetti da me»
  • Irama con «La ragazza col cuore di latta»
  • Ultimo con «I tuoi particolari»
  • Nek con «Mi farò trovare pronto»
  • Motta con «Dov'è l'Italia»
  • Il Volo con «Musica che resta»
  • Ghemon con «Rose viola»
  • Einar (vincitore di «Sanremo Giovani 2018»)
  • Federica Carta e Shade con «Senza farlo apposta»
  • Patty Pravo e Briga con «Un po' come la vita»
  • Negrita con «I ragazzi stanno bene»
  • Daniele Silvestri con «Argento vivo»
  • Ex-Otago con «Solo una canzone»
  • Achille Lauro con «Rolls Royce»
  • Arisa con «Mi sento bene»
  • Boomdabash con «Un milione»
  • Francesco Renga con «Aspetto che torni»
  • Enrico Nigiotti con «Nonno Hollywood»
  • Nino D'Angelo e Livio Cori con «Un'altra luce»
  • Mahmood (Vincitore di Sanremo Giovani 2018)

L’evento si terrà nella cittadina ligure dal 4 al 9 febbraio. Per il secondo anno consecutivo il direttore artistico e conduttore della kermesse è Claudio Baglioni.

