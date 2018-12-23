SANREMO 2019, I NOMI DEI 24 CANTANTI IN GARA AL FESTIVAL
Ecco la lista ufficiale dei concorrenti di Sanremo 2019. Qui trovate i nomi dei 24 artisti rivelati da Pippo Baudo e Rovazzi il 20 e il 21 dicembre su Raiuno durante le due serate di «Sanremo Giovani»...
A cura di Redazione
23 dicembre 2018 14:28
I CANTANTI IN GARA A SANREMO 2019
- Paola Turci con «L'ultimo ostacolo»
- Simone Cristicchi con «Abbi cura di me»
- Zen Circus con «L'amore è una dittatura»
- Anna Tatangelo con «Le nostre anime di notte»
- Loredana Berté con «Cosa ti aspetti da me»
- Irama con «La ragazza col cuore di latta»
- Ultimo con «I tuoi particolari»
- Nek con «Mi farò trovare pronto»
- Motta con «Dov'è l'Italia»
- Il Volo con «Musica che resta»
- Ghemon con «Rose viola»
- Einar (vincitore di «Sanremo Giovani 2018»)
- Federica Carta e Shade con «Senza farlo apposta»
- Patty Pravo e Briga con «Un po' come la vita»
- Negrita con «I ragazzi stanno bene»
- Daniele Silvestri con «Argento vivo»
- Ex-Otago con «Solo una canzone»
- Achille Lauro con «Rolls Royce»
- Arisa con «Mi sento bene»
- Boomdabash con «Un milione»
- Francesco Renga con «Aspetto che torni»
- Enrico Nigiotti con «Nonno Hollywood»
- Nino D'Angelo e Livio Cori con «Un'altra luce»
- Mahmood (Vincitore di Sanremo Giovani 2018)
L’evento si terrà nella cittadina ligure dal 4 al 9 febbraio. Per il secondo anno consecutivo il direttore artistico e conduttore della kermesse è Claudio Baglioni.