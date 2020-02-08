SANREMO 2020, STASERA IL GRAN FINALE DEL 70° FESTIVAL (SCALETTA CANTANTI)

Stasera gran finale al Festival di Sanremo 2020 che proclamerà il vincitore tra i Big. Biagio Antonacci è il super ospite della quinta e ultima serata. Tra le co-conduttrici che accompagneranno Amadeu...

Stasera gran finale al Festival di Sanremo 2020 che proclamerà il vincitore tra i Big. Biagio Antonacci è il super ospite della quinta e ultima serata. Tra le co-conduttrici che accompagneranno Amadeus, Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello.

“Bugo e Morgan non ci saranno stasera, neanche Bugo da solo”.

Lo dichiara Amadeus, che spiega: “Né in gara né fuori gara. Bugo si è fisicamente ritirato e questo porta all’esclusione del brano dalla gara.

L’abbandono da parte di Bugo ha comportato l’eliminazione del brano”. Ieri sera una svolta improvvisa sul palco dell’Ariston, con Morgan che canta “Sincero” cambiando le parole e Bugo che lascia il palco e se ne va. Tra i due cantautori c’erano stati forti contrasti durante le settimane precedenti.

Scaletta cantanti quinta e ultima serata Sanremo 2020

Cantanti in ordine di uscita:

Michele Zarrillo con il brano “Nell’estasi o nel fango”

Elodie con il brano “Andromeda”

Enrico Nigiotti con il brano “Baciami adesso”

Irene Grandi con il brano “Finalmente io”

Alberto Urso con il brano “Il sole ad est”

Diodato con il brano “Fai rumore”

Marco Masini con il brano “Il confronto”

Piero Pelù con il brano “Gigante”

Levante con il brano “Tikibombom”

Achille Lauro con il brano “Me ne frego”

Pinguini Tattici Nucleari con il brano “Ringo Starr”

Junior Cally con il brano “No grazie”

Tosca con il brano “Ho amato tutto”

Le Vibrazioni con il brano “Dov’è”

Raphael Gualazzi con il brano “Carioca”

Francesco Gabbani con il brano “Viceversa”

Rita Pavone con il brano “Niente (Resilienza 74)”

Anastasio con il brano “Rosso di rabbia”

Riki con il brano “Lo sappiamo entrambi”

Giordana Angi con il brano “Come mia madre”

Paolo Jannacci con il brano “Voglio parlarti adesso”

Elettra Lamborghini con il brano “Musica (e il resto scompare)”

Rancore con il brano “Eden”