SANREMO 2022, I CANTANTI IN GARA

Sanremo 2022, Amadeus svela i 22 Big in gara. L'annuncio in due tranche al Tg1 delle 20. Subito ha svelato la presenza di Elisa, Dargen D'Amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Noemi, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista, Ana Mena. Nella seconda parte del telegiornale ha rivelato gli altri nomi: Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Irama, Giovanni Truppi e Aka7even.

L'annuncio con oltre dieci giorni di anticipo sulla prevista data del 15 dicembre, dopo aver chiesto ed ottenuto una modifica al regolamento del Festival per poter procedere, forse infastidito dalle troppe anticipazioni in circolazione da settimane, spesso non veritiere.

I titoli dei brani che verranno presentati in gara al Festival dall'1 al 5 febbraio verranno invece annunciati durante la diretta della finale di Sanremo Giovani, su Rai1 il 15 dicembre. La serata incoronerà anche i due giovani vincitori, che gareggeranno direttamente tra i Big in febbraio. In tutto, dunque, a contendersi la vittoria a febbraio saranno 24 artisti, senza suddivisioni in categorie.