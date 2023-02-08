SANREMO 2023, ECCO LA SCALETTA DEI CANTANTI IN GARA NELLA SECONDA SERATA
Mercoledì 8 febbraio la seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Conducono Amadeus e Gianni Morandi, affiancati da Francesca Fagnani. Ascoltiamo la seconda metà (14) dei brani in gara.
Ospiti Al Bano e Massimo Ranieri con Gianni Morandi, il comico Angelo Duro, Francesco Arca e i Black Eyed Peas.
La scaletta ufficiale della seconda serata del Festival di Sanremo con i 14 cantanti in gara in ordine di uscita.
Will - "Stupido"
Modà - "Lasciami"
Sethu - "Cause perse"
Articolo 31 - "Un bel viaggio"
Lazza - "Cenere"
Giorgia - "Parole dette male"
Colapesce Dimartino - "Splash"
Shari - "Egoista"
Madame - "Il bene nel male"
Levante - "Vivo"
Tananai - "Tango"
Rosa Chemical - "Made in Italy"
LDA - "Se poi domani"
Paola & Chiara - "Furore"