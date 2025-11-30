Sanremo 2026: svelati i 30 Big in gara da Carlo Conti — ecco tutti i nomi

Grandi ritorni, debutti attesissimi e accoppiate inedite: Carlo Conti ha ufficialmente annunciato i 30 Big che saliranno sul palco del Teatro Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo, in pr...

Grandi ritorni, debutti attesissimi e accoppiate inedite: Carlo Conti ha ufficialmente annunciato i 30 Big che saliranno sul palco del Teatro Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026.

Il conduttore e direttore artistico, alla guida della kermesse per la quinta volta, ha rivelato i nomi durante l’edizione delle 13:30 del TG1 di domenica 30 novembre, spiegando quanto la selezione sia stata complessa. «Ne sono rimasti fuori 260», ha dichiarato Conti, confermando che la riduzione annunciata non è stata possibile viste le tante proposte di qualità arrivate alla commissione.

I 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026

Ecco l’elenco ufficiale degli artisti selezionati:

Tommaso Paradiso

Chiello

Serena Brancale

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez e Marco Masini

Leo Gassmann

Sayf

Arisa

Tredici Pietro

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Malika Ayane

Luchè

Raf

Bambole di Pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

J-Ax

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta e Colombre

Francesco Renga

Mara Sattei

LDA & Aka7even

Dargen D’Amico

Levante

Eddie Brock

Patty Pravo

Una rosa ricca e trasversale che mette insieme icone della musica italiana, volti noti del cantautorato contemporaneo, nomi emergenti e collaborazioni del tutto inaspettate. Tutti protagonisti di una delle edizioni più variegate e attese degli ultimi anni.

Il countdown verso Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato.