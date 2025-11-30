Sanremo 2026: svelati i 30 Big in gara da Carlo Conti — ecco tutti i nomi
Grandi ritorni, debutti attesissimi e accoppiate inedite: Carlo Conti ha ufficialmente annunciato i 30 Big che saliranno sul palco del Teatro Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026.
Il conduttore e direttore artistico, alla guida della kermesse per la quinta volta, ha rivelato i nomi durante l’edizione delle 13:30 del TG1 di domenica 30 novembre, spiegando quanto la selezione sia stata complessa. «Ne sono rimasti fuori 260», ha dichiarato Conti, confermando che la riduzione annunciata non è stata possibile viste le tante proposte di qualità arrivate alla commissione.
I 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026
Ecco l’elenco ufficiale degli artisti selezionati:
- Tommaso Paradiso
- Chiello
- Serena Brancale
- Fulminacci
- Ditonellapiaga
- Fedez e Marco Masini
- Leo Gassmann
- Sayf
- Arisa
- Tredici Pietro
- Sal Da Vinci
- Samurai Jay
- Malika Ayane
- Luchè
- Raf
- Bambole di Pezza
- Ermal Meta
- Nayt
- Elettra Lamborghini
- Michele Bravi
- J-Ax
- Enrico Nigiotti
- Maria Antonietta e Colombre
- Francesco Renga
- Mara Sattei
- LDA & Aka7even
- Dargen D’Amico
- Levante
- Eddie Brock
- Patty Pravo
Una rosa ricca e trasversale che mette insieme icone della musica italiana, volti noti del cantautorato contemporaneo, nomi emergenti e collaborazioni del tutto inaspettate. Tutti protagonisti di una delle edizioni più variegate e attese degli ultimi anni.
Il countdown verso Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato.