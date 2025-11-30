95047

Sanremo 2026: svelati i 30 Big in gara da Carlo Conti — ecco tutti i nomi

Grandi ritorni, debutti attesissimi e accoppiate inedite: Carlo Conti ha ufficialmente annunciato i 30 Big che saliranno sul palco del Teatro Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo, in pr...

30 novembre 2025 15:11
News
Grandi ritorni, debutti attesissimi e accoppiate inedite: Carlo Conti ha ufficialmente annunciato i 30 Big che saliranno sul palco del Teatro Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026.

Il conduttore e direttore artistico, alla guida della kermesse per la quinta volta, ha rivelato i nomi durante l’edizione delle 13:30 del TG1 di domenica 30 novembre, spiegando quanto la selezione sia stata complessa. «Ne sono rimasti fuori 260», ha dichiarato Conti, confermando che la riduzione annunciata non è stata possibile viste le tante proposte di qualità arrivate alla commissione.

I 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026

Ecco l’elenco ufficiale degli artisti selezionati:

  • Tommaso Paradiso
  • Chiello
  • Serena Brancale
  • Fulminacci
  • Ditonellapiaga
  • Fedez e Marco Masini
  • Leo Gassmann
  • Sayf
  • Arisa
  • Tredici Pietro
  • Sal Da Vinci
  • Samurai Jay
  • Malika Ayane
  • Luchè
  • Raf
  • Bambole di Pezza
  • Ermal Meta
  • Nayt
  • Elettra Lamborghini
  • Michele Bravi
  • J-Ax
  • Enrico Nigiotti
  • Maria Antonietta e Colombre
  • Francesco Renga
  • Mara Sattei
  • LDA & Aka7even
  • Dargen D’Amico
  • Levante
  • Eddie Brock
  • Patty Pravo

Una rosa ricca e trasversale che mette insieme icone della musica italiana, volti noti del cantautorato contemporaneo, nomi emergenti e collaborazioni del tutto inaspettate. Tutti protagonisti di una delle edizioni più variegate e attese degli ultimi anni.

Il countdown verso Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato.

