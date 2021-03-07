95047

SANREMO, VINCONO I MANESKIN DAVANTI A FEDEZ-MICHIELIN E ERMAL META

07 marzo 2021 08:55
I Maneskin hanno vinto il Festival di Sanremo 2021. Al secondo posto Fedez e Francesca Michielin, al terzo posto Ermal Meta. Il gruppo ha trionfato con il brano 'Zitti e buoni'.

Willie Peyote con il brano 'Mai dire mai (la locura)' ha vinto il Premio della Critica - Sezione Campioni intitolato a Mia Martini attribuito dalla Sala Stampa del Festival. Ha ottenuto 21 voti su 64 testate chiamate a esprimersi. Secondi Colapesce e Dimartino con 13 preferenze, terzi Extraliscio feat. Davide Toffolo con 6.
Colapesce Dimartino con il brano 'Musica Leggerissima' si sono aggiudicati il Premio Lucio Dalla, assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web, con 21 preferenze su 98 votanti. Secondo Ermal Meta con 12 voti, terza Annalisa con 8.
La classifica finale del Festival:

1 - Maneskin;

2 - Fedez e Francesca Michielin

3 - Ermal Meta

4 - Colapesce Dimartino;

5 - Irama;

6 - Wille Peyote;

7 - Annalisa;

8 - Madame;

9 - Orietta Berti;

10 - Arisa;

11 - La Rappresentate di Lista;

12 - Extraliscio feat Davide Toffolo;

13 - Lo Stato Sociale;

14 -Noemi;

15 - Malika Ayane;

16 - Fulminacci;

17 - Max Gazzè;

18 - Fasma;

19 - Gaia;

20 - Coma_Cose;

21 - Ghemon

22 - Francesco Renga;

23 - Gio Evan;

24 - Bugo;

25 - Aiello;

26 - Random.

