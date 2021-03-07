SANREMO, VINCONO I MANESKIN DAVANTI A FEDEZ-MICHIELIN E ERMAL META
I Maneskin hanno vinto il Festival di Sanremo 2021. Al secondo posto Fedez e Francesca Michielin, al terzo posto Ermal Meta. Il gruppo ha trionfato con il brano 'Zitti e buoni'.
Willie Peyote con il brano 'Mai dire mai (la locura)' ha vinto il Premio della Critica - Sezione Campioni intitolato a Mia Martini attribuito dalla Sala Stampa del Festival. Ha ottenuto 21 voti su 64 testate chiamate a esprimersi. Secondi Colapesce e Dimartino con 13 preferenze, terzi Extraliscio feat. Davide Toffolo con 6.
Colapesce Dimartino con il brano 'Musica Leggerissima' si sono aggiudicati il Premio Lucio Dalla, assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web, con 21 preferenze su 98 votanti. Secondo Ermal Meta con 12 voti, terza Annalisa con 8.
La classifica finale del Festival:
1 - Maneskin;
2 - Fedez e Francesca Michielin
3 - Ermal Meta
4 - Colapesce Dimartino;
5 - Irama;
6 - Wille Peyote;
7 - Annalisa;
8 - Madame;
9 - Orietta Berti;
10 - Arisa;
11 - La Rappresentate di Lista;
12 - Extraliscio feat Davide Toffolo;
13 - Lo Stato Sociale;
14 -Noemi;
15 - Malika Ayane;
16 - Fulminacci;
17 - Max Gazzè;
18 - Fasma;
19 - Gaia;
20 - Coma_Cose;
21 - Ghemon
22 - Francesco Renga;
23 - Gio Evan;
24 - Bugo;
25 - Aiello;
26 - Random.