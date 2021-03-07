SANREMO, VINCONO I MANESKIN DAVANTI A FEDEZ-MICHIELIN E ERMAL META

I Maneskin hanno vinto il Festival di Sanremo 2021. Al secondo posto Fedez e Francesca Michielin, al terzo posto Ermal Meta. Il gruppo ha trionfato con il brano 'Zitti e buoni'.Willie Peyote con il br...

