SANTA DOMENICA DI VITTORIA: GRAVE INCIDENTE NELLA NOTTE, AUTO SI SCHIANTA CONTRO UNA CASA, QUATTRO FERITI, UNO GRAVE

Gravissimo incidente questa notte, 04 aprile 2022, a Santa Domenica di Vittoria.Per motivi ancora in corso di verifiche un automobilista ha perso il controllo dell'auto ed ha finito la sua corsa schia...

04 aprile 2022 10:32
Cronaca
Gravissimo incidente questa notte, 04 aprile 2022, a Santa Domenica di Vittoria.

Per motivi ancora in corso di verifiche un automobilista ha perso il controllo dell'auto ed ha finito la sua corsa schiantandosi contro una casa, sulla strada statale 116, proprio all’interno del paese.

Grave il bilancio con quattro persone rimaste ferite, uno in gravi condizioni

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, 118 ed i  carabinieri per i dovuti a accertamenti e rilievi per stabilire l'esatta dinamica .

FOTO FRANCO ASSENZA

