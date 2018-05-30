SANTA LUCIA DEL MELA: Uomo cade in una vasca d’acqua e muore

Un uomo di 34 anni, Mario Pozzo, è annegato in un laghetto artificiale a Santa Lucia del Mela, un provincia di Messina.Si è reso necessario l'intervento dei sommozzatori del nucleo di Catania per recu...

Un uomo di 34 anni, Mario Pozzo, è annegato in un laghetto artificiale a Santa Lucia del Mela, un provincia di Messina.

Si è reso necessario l'intervento dei sommozzatori del nucleo di Catania per recuperare il corpo.

Per cause ancora da chiarire l'uomo, che non sapeva nuotare, si è avvicinato troppo allo specchio d'acqua ed è scivolato.

La moglie, che ha assistito a tutta la scena, ha subito chiamato i soccorsi, che però hanno solo potuto constatare il decesso per annegamento della vittima.