Santa Maria di Licodia, arma nascosta in casa senza denuncia: scatta la denuncia

La legge italiana parla chiaro: ogni arma da fuoco deve essere denunciata alle autorità e custodita solo da chi ne ha ottenuto regolare autorizzazione. Qualsiasi violazione può costituire un grave reato, specialmente quando si tratta di armi comuni da sparo.

E’ proprio in questo contesto, che si è inserita un’operazione dei Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia, impegnati nel delicato compito di controllo sul rispetto della normativa in materia.

I militari, infatti, hanno denunciato un 55enne del posto per detenzione illegale di arma da fuocoperché, secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo si sarebbe arbitrariamente impossessato di una pistola semiautomatica Beretta calibro 6.35, regolarmente detenuta dal padre, un 81enne oggi gravemente malato e non più deambulante.

L’arma era stata inizialmente intestata proprio all’anziano, ma in seguito alla morte della moglie e al progressivo peggioramento delle sue condizioni, il figlio avrebbe approfittato della situazione per trasferire la pistola a casa sua, senza darne comunicazionealle forze dell’ordine, come invece imposto dalla legge.

I Carabinieri, dunque, giunti presso l’abitazione del 55enne per accertamenti, hanno scovato l’arma che era stata riposta nel garage, nascosta all’interno di un’intercapedine ricavata nella muratura di una parete.

L’episodio mette ancora una volta in evidenza quanto sia fondamentale il rispetto rigoroso della normativa sul possesso e la custodia delle armi, che prevede l’obbligo di denunciaentro72 oreda qualsiasi trasferimento, anche temporaneo, di un’arma da fuoco, ai sensi dell’art. 38 del T.U.L.P.S. – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.