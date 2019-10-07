I Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania,...

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, hanno arrestato il 32enne Lorenzo SPINA, del luogo.

SANTA MARIA DI LICODIA: ARRESTATO PER TRUFFA ED EVASIONE

L’uomo, in particolare, si era reso responsabile nel 2011 del reato di evasione dalla sua abitazione licodiense allorchè era ristretto agli arresti domiciliari mentre, nel 2018, aveva perpetrato una truffa a Catania.

L’arrestato è stato tradotto presso il carcere catanese di Catania Piazza Lanza.