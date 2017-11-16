95047

SANTA MARIA DI LICODIA: ASSALTO AL BANCOMAT CON ESCAVATORE

Nuovo colpo della banda dell’escavatore in provincia di Catania.E’ successo stanotte, intorno alle ore 3.00. Ad essere scardinato il bancomat del Banco Popolare Siciliano di via Vittorio Emanuele in p...

A cura di Redazione Redazione
16 novembre 2017 08:41
SANTA MARIA DI LICODIA: ASSALTO AL BANCOMAT CON ESCAVATORE -
Dintorni
Condividi

Nuovo colpo della banda dell’escavatore in provincia di Catania.
E’ successo stanotte, intorno alle ore 3.00. Ad essere scardinato il bancomat del Banco Popolare Siciliano di via Vittorio Emanuele in pieno centro.

I banditi hanno usato un escavatore rubato. A dare l’allarme sono stati i residenti della zona allarmati dai forti rumori.
Non si conosce l'entità del bottino.

Sul caso indagano i carabinieri che hanno effettuato dei controlli dei sistemi di sorveglianza.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047