Non solo i bancomat delle banche sono a rischio, anche le colonnine dei self service dei distributori finiscono nel mirino dei malviventi.

Come la notte appena passata lungo la SP 4/II la strada che collega Santa Maria di Licodia a Belpasso

I malviventi hanno sradicato le colonnine per il pagamento automatico del rifornimento, allo scopo di prelevare il denaro versato dai clienti. Per abbattere le colonnine, e portarle via, hanno utilizzato un autovettura che è stata poi abbandonata subito dopo il colpo

Non si sa quanto i malviventi siano riusciti ad arraffare, in ogni caso anche i danni alla infrastruttura del distributore sono stati piuttosto seri.

Le telecamere presenti potrebbero fornire elementi utili ai Carabinieri di Paternò, che indagano sull'accaduto.

SANTA MARIA DI LICODIA , ASSALTO AL BANCOMAT DEL DISTRIBUTORE, INDAGANO I CARABINIERI