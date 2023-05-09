SANTA MARIA DI LICODIA. AUTO CONDOTTA DA UN 20ENNE PATERNESE NELLA NOTTE FINISCE RUOTE ALL'INSÙ
Un incidente stradale si è verificato questa notte sulla SP29ii , la strada che congiunge la cittadina licodiese con Biancavilla.
Pochi i dettagli al momento, una Citroen C3 condotta da un 20 enne Paternese per cause al vaglio da parte dell'Autorità ha perso il controllo del mezzo e ha finito la sua corsa a ruote all'insù, nel terreno attiguo alla carreggiata
Non sarebbero coinvolti altri mezzi.
Fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze il conducente del mezzo.
Sul posto i Carabinieri per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica