SANTA MARIA DI LICODIA, AUTO FINISCE CONTRO MURO E SI RIBALTA
Pauroso incidente nella tarda mattina di oggi, 29 Gennaio 2022 a Santa Maria di Licodia.Una Fiat Stilo con a bordo tre giovani per cause in via d'accertamento da parte dell'autorità mentre percorreva...
Pauroso incidente nella tarda mattina di oggi, 29 Gennaio 2022 a Santa Maria di Licodia.
Una Fiat Stilo con a bordo tre giovani per cause in via d'accertamento da parte dell'autorità mentre percorreva la via Alcide De Gasperi è andata a sbattere violentemente contro un muro che delimitava la carreggiata ribaltandosi su se stessa.
L'uomo al volante è stato soccorso dal personale di un'ambulanza del 118 e trasferito all'ospedale per le cure del caso, illesi gli altri due occupanti del mezzo.
Inevitabili disagi alla circolazione per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.
Oltre ii sanitari del 118 sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale ed i Carabinieri del Nucleo Operativo di Paternò per la gestione del traffico ed i dovuti rilievi per stabilire l'esatta dinamica.