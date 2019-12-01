95047

SANTA MARIA DI LICODIA: INCIDENTE,AUTO ABBATTE UN PALO DELLA LUCE

Paura questa notte intorno alle ore tre, a Santa Maria di Licodia, in via Aldo Moro.Per cause in fase di accertamento una Peugeot 3008, con a bordo due persone, ha impattato contro un muretto di recin...

A cura di Redazione Redazione
01 dicembre 2019 09:04
SANTA MARIA DI LICODIA: INCIDENTE,AUTO ABBATTE UN PALO DELLA LUCE -
Dintorni
Condividi

Paura questa notte intorno alle ore tre, a Santa Maria di Licodia, in via Aldo Moro.

Per cause in fase di accertamento una Peugeot 3008, con a bordo due persone, ha impattato contro un muretto di recinzione abbattendo un palo dell’illuminazione pubblica.

Per fortuna nessuna grave conseguenza per i due occupanti dell'autovettura.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Paternò

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047