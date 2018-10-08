SANTA MARIA DI LICODIA: AUTO TRASFORMATA IN BANCO DI VENDITA DI COCAINA E MARIJUANA

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza un 25enne del posto, già obbligato per analogo reato a dimorare nel comune di residenza, poiché ritenuto responsabile di spaccio e d...

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza un 25enne del posto, già obbligato per analogo reato a dimorare nel comune di residenza, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un servizio antidroga svolto in quella contrada Scannacavoli, hanno osservato pazientemente il pusher predisporre la propria auto come un vero e proprio banco di vendita della droga, per poi intervenire al momento opportuno e bloccarne l’attività illecita, mentre cedeva della droga ad uno degli acquirenti.

Perquisendo l’abitacolo dell’auto i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato: 63 dosi di marijuana, un involucro contenente 16 grammi circa di cocaina, 2 bilancini di elettronici di precisione, diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per il confezionamento delle dosi, nonché 50 euro in banconote di piccolo taglio provento dell’attività illecita.

L’arrestato, ammesso alla direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari così come disposto dal giudice.