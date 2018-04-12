SANTA MARIA DI LICODIA: Bmw investe in pieno un anziano e fugge, 3 denunciati

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia hanno denunciato tre pregiudicati del posto, una donna di 33 anni nonché un 21enne ed un 23enne, poiché ritenuti responsabili di lesioni colpose...

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia hanno denunciato tre pregiudicati del posto, una donna di 33 anni nonché un 21enne ed un 23enne, poiché ritenuti responsabili di lesioni colpose e omissione di soccorso.

Le indagini hanno consentito di appurare come la donna, quale conducente, e i due passeggeri, a bordo di una BMW serie 1, ieri mattina in quella via Aldo Moro, dopo avere investito un pensionato di 73 anni mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, sono fuggiti via abbandonando sul posto il veicolo ed omettendo di prestare soccorso al poveretto.

L’uomo, trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale “Santissimo Salvatore” di Paternò, è stato riscontrato affetto da lesioni guaribili in una ventina di giorni. L’autovettura è stata posta sotto sequestro per gli opportuni rilievi tecnici.