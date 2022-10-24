SANTA MARIA DI LICODIA, CARABINIERI SEQUESTRANO SLOT IN UN BAR

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia e il personale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli nei giorni scorsi hanno effettuato dei controlli ispettivi in un bar sito nella centr...

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia e il personale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli nei giorni scorsi hanno effettuato dei controlli ispettivi in un bar sito nella centrale Via Vittorio Emanuele, scoprendo la gestione illegale di un’attività di gioco.

Il gestore della sala giochi, privo di licenza, aveva installato una vera e propria centrale di gioco d’azzardo funzionari della Sezione Operativa di ADM di Catania e i Carabinieri hanno rinvenuto, accesi e funzionanti, due slot prive di nulla osta e di collegamento alla rete telematica dell’Agenzia, un videogioco senza vincita in denaro non identificato e sei personal computer utilizzati per i giochi da casinò.

Tutte le apparecchiature sono state sequestrate amministrativamente, compreso l’importo di 910 euro in monete trovate all’interno dei videogiochi, quali proventi degli incassi delle giocate.

Varie le sanzioni comminate al gestore del bar per un totale di 144.000 euro che, qualora non pagati entro 60 giorni, potranno salire fino a 459.000 euro.