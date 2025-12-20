Santa Maria di Licodia, cocaina nascosta in edifici rurali: arrestato 34enne

La Polizia di Stato di Catania, nell’ambito dell’operazione “Alto impatto”, coordinato dal Servizio Centrale Operativo e finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati di...

La Polizia di Stato di Catania, nell’ambito dell’operazione “Alto impatto”, coordinato dal Servizio Centrale Operativo e finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati di criminalità diffusa in genere, ha arrestato quattro persone e deferito in stato di libertà altre quattro, tra cui tre titolari di cannabis shop che detenevano illecitamente inflorescenze di cannabis sativa, destinate alla vendita.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, nel quartiere Picanello hanno tratto in arresto due soggetti, di cui uno di origini straniere, l’altro catanese, trovati in possesso di circa 30 chili di marijuana, la maggior parte della quale trasportata su una vettura, la restante trovata nell’abitazione dello straniero.

In un appartamento del quartiere San Giorgio, riconducibile ad un trentaquattrenne, arrestato per detenzione abusiva di armi e di sostanze stupefacenti, i poliziotti, oltre tre chilogrammi di marijuana e circa 50 di cocaina, hanno trovato un vero arsenale tra cui una mitraglietta, un fucile mitragliatore, un fucile da caccia e due pistole.

Nel corso di una perquisizione eseguita in località Santa Maria di Licodia, sempre dagli operatori della Squadra Mobile, insieme a quelli del commissariato Adrano, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga, sono stati trovati circa 250 grammi di cocaina e oggetti destinati al confezionamento, nascosti in alcuni edifici rurali e riconducibili ad un trentaquattrenne residente in zona, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Durante un altro blitz, eseguito in un appartamento situato in zona Cibali, gli agenti hanno trovato 18 pannetti di hashish da circa 100 grammi e oltre 500 di marijuana, insieme a diverso materiale per il confezionamento della droga. Il proprietario, non presente in casa, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Ad essere denunciati, nel corso dei controlli, anche i tre titolari di cannabis shop, che detenevano inflorescenze e olii di cannabis, la cui vendita è ormai vietata dal recente decreto sicurezza. In particolare, in due esercizi commerciali di tale tipologia, ubicati a Catania, sono state trovate alcune confezioni di sostanze, mentre nel corso di un controllo eseguito dal personale del Commissariato Acireale, nella zona di competenza, sono stati rinvenuti ben 4 chilogrammi di inflorescenze.