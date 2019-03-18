95047

SANTA MARIA DI LICODIA: CONDANNATO PER REATI CONTRO IL PATRIMONIO

18 marzo 2019 13:21
I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato il 56enne Carmelo SIDOTI, in esecuzione di un ordine per l’espiazione

di pena detentiva emesso dal Tribunale di Enna.

L’uomo, già condannato dai giudici per furto aggravato, reato commesso a Centuripe (EN) il 14 luglio 2014, dovrà scontare un residuo pena equivalente a mesi 4 e giorni 19 di reclusione.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.

