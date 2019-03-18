SANTA MARIA DI LICODIA: CONDANNATO PER REATI CONTRO IL PATRIMONIO
I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato il 56enne Carmelo SIDOTI, in esecuzione di un ordine per l'espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Enna.
18 marzo 2019 13:21
I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato il 56enne Carmelo SIDOTI, in esecuzione di un ordine per l’espiazione
L’uomo, già condannato dai giudici per furto aggravato, reato commesso a Centuripe (EN) il 14 luglio 2014, dovrà scontare un residuo pena equivalente a mesi 4 e giorni 19 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.