SANTA MARIA DI LICODIA: Condannato Rumeno per evasione
SANTA MARIA DI LICODIA: Condannato Rumeno per evasione
A cura di Redazione
10 aprile 2018 13:01
I Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia hanno arrestato il 48enne rumeno CIUCUR CEZAR, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.
SANTA MARIA DI LICODIA: Condannato Rumeno per evasione
L’uomo, riconosciuto colpevole di evasione dagli arresti domiciliari, reato commesso a Santa Maria di Licodia dal 25 al 31 ottobre 2008, deve scontare un residuo pena equivalente ad anni 1 di reclusione.
L’arrestato è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.