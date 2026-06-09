Santa Maria di Licodia, controlli a tappeto delle forze dell’ordine: multe, patenti irregolari e veicoli fermati

Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno identificato 111 persone e controllato 71 veicoli durante un servizio straordinario sul territorio.

Nei giorni scorsi, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza hanno svolto un’attività di controllo straordinario del territorio nel comune di Santa Maria di Licodia, disciplinata con ordinanza del Questore di Catania.

I controlli ad ampio raggio sono stati coordinati dai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, in sinergia con pattuglie dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. A scendere in campo anche i poliziotti della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania e i militari della squadra cinofili della Guardia di Finanza.

Sono stati pattugliati i punti d’accesso alla città e diverse zone strategiche del centro e delle periferie. Sono stati identificati gli avventori di alcuni esercizi pubblici, tra cui chioschi, bar e centri scommesse, e si è proceduto a verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione di pubblica sicurezza in modo da scongiurare che i predetti luoghi di incontro possano trasformarsi in abituali ritrovi di soggetti pregiudicati per reati di particolare rilevanza in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sono stati condotti mirati accertamenti finalizzati a contrastare forme di abusivismo commerciale, controllando il possesso delle autorizzazioni amministrative per la somministrazione di alimenti e bevande da parte delle attività commerciali, e per verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada.

A questo ultimo riguardo, sono stati istituiti posti di controllo, fissi e dinamici, nelle aree con maggiore densità veicolare per scongiurare rischi per gli utenti della strada, a cominciare dai pedoni, bloccando quelle condotte irregolari tenute da parte di automobilisti e motociclisti e rilevando molteplici infrazioni al Codice della strada.

Complessivamente, sono state identificate 111 persone, di cui 22 con precedenti penali o di polizia, e sono stati controllati 71 veicoli, tra auto e scooter.

Nello specifico, sono stati sanzionati alcuni automobilisti per la mancata revisione periodica del veicolo, altri perché sorpresi alla guida senza patente, uno per la mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile e un altro per guida con patenta scaduta.

Infine, sono stati effettuati mirati controlli a soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale, appurando il rispetto delle prescrizioni loro imposte.