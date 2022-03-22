SANTA MARIA DI LICODIA (CT). LADRI “PER CASO” … ARRAFFANO LE BRICIOLE: DENUNCIATI

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Paternò hanno denunciato un 46enne e un 63enne entrambi licodiesi in quanto gravemente indiziati di furto aggravato in concorso.Nella nottata i carabi...

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Paternò hanno denunciato un 46enne e un 63enne entrambi licodiesi in quanto gravemente indiziati di furto aggravato in concorso.

Nella nottata i carabinieri sono intervenuti lungo la S.P. 4/11 “Paternò–Belpasso” a seguito della segnalazione di danneggiamento e furto del denaro contenuto nella cassa automatica di un distributore di carburanti ubicato sulla predetta provinciale.

Le indagini, tutt’ora in corso, volte all’identificazione degli autori del danneggiamento e del furto perpetrato ai danni della stazione di rifornimento, hanno nel frattempo consentito di identificare i due licodiesi che, giunti prima dell’arrivo dei militari, ma dopo la “spaccata”, avevano pensato bene di “verificare” l’eventuale rimanenza di denaro nella cassa automatica danneggiata.

Si sono così fiondati sulla colonnina e, dopo aver rovistato al suo interno, sono riusciti ad impossessarsi delle banconote ancora presenti.

L’improvvisato “prelievo” di contanti da parte dei due uomini non è passato però inosservato “all’occhio vigile” delle telecamere del sistema di videosorveglianza dell’area di servizio che li ha immortalati all’opera.