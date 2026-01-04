Santa Maria di Licodia, degrado e pericoli lungo la SP85: segnalazione dei residenti

Una segnalazione giunta alla redazione accende i riflettori su una situazione definita “a dir poco penosa” lungo la SP85, in territorio di , precisamente in .Secondo quanto denunciato, l’area versereb...

Una segnalazione giunta alla redazione accende i riflettori su una situazione definita “a dir poco penosa” lungo la SP85, in territorio di , precisamente in .

Secondo quanto denunciato, l’area verserebbe in uno stato di forte degrado: rifiuti abbandonati e materiale sparso lungo i margini della carreggiata non solo deturpano l’ambiente circostante, ma rappresentano un serio rischio per la sicurezza stradale dei mezzi in transito. La presenza di ingombri e scarti, infatti, riduce la visibilità e restringe la sede stradale, aumentando il pericolo soprattutto nelle ore serali e in caso di maltempo.

La è un’arteria frequentemente utilizzata da residenti e lavoratori della zona: il perdurare di tali condizioni alimenta preoccupazione e malcontento tra chi la percorre quotidianamente.

I cittadini chiedono interventi urgenti di bonifica e messa in sicurezza, oltre a controlli più incisivi per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti. Un’azione tempestiva delle istituzioni competenti sarebbe fondamentale per ripristinare il decoro ambientale e garantire condizioni di viabilità adeguate, a tutela di tutti.

La redazione resta a disposizione per eventuali repliche o aggiornamenti da parte degli enti preposti.