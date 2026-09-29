SANTA MARIA DI LICODIA. Dichiara false generalità ai Carabinieri dopo un inseguimento: denunciato 21enne

Effettua una manovra che insospettisce i Carabinieri, innescando così un inseguimento che si è concluso poco dopo con una denuncia.

Nel corso della serata, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Paternò, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un’autovettura in transito il cui conducente, alla vista della pattuglia, ha effettuato una repentina inversione di marcia.

I Carabinieri si sono quindi messi all’inseguimento e, dopo un breve tratto di strada, sono riusciti a fermare in sicurezza il veicolo a bordo del quale hanno trovato tre persone. Sin dalle prime fasi relative all’identificazione tutti sono apparsi piuttosto agitati.

Tra gli occupanti, un 21enne, che si trovava sul sedile anteriore, è risultato privo di documenti di identificazione e, richiesto di fornire le proprie generalità, ha fornito agli operanti una data di nascita che è poi, in seguito agli accertamenti effettuati in sinergia con la Centrale Operativa, risultata errata.

I Carabinieri infatti, sono riusciti a risalire alla corretta identità del giovane, risultato essere un licodiese, che è stato accompagnato in caserma e, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è stato denunciato per “falsa attestazione o dichiarazione ad un Pubblico Ufficiale”, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel corso della stessa attività, il conducente della medesima autovettura, un 23enne del posto, è risultato sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita ed è stato pertanto sanzionato amministrativamente.