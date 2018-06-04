SANTA MARIA DI LICODIA: Due Vigili del fuoco feriti da una sfiammata

La notte scorsa due vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania, sono stati investiti da una sfiammata e dalla conseguente ondata di calore, durante le operazioni di spegnimento di un incendio sviluppatosi in un appartamento in via Generale Pietro Napoli, 10 a Santa Maria di Licodia.

I due vigili del fuoco hanno subito accusato malesseri da ipertermia e sono stati immediatamente soccorsi dai colleghi della squadra e dai sanitari del 118 presenti sul posto.

Sono stati, dunque, trasferiti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Paternò, dove sono stati sottoposti ai necessari accertamenti e dimessi nelle prime ore del mattino di oggi con una prognosi di 6 giorni

Sempre la notte scorsa, un terzo vigile del fuoco, impegnato nello spegnimento dell’incendio di una baracca a Catania, si è procurato un trauma cranio-cervicale con ferita lacero-contusa ed è stato medicato presso il PS dell’Ospedale Garibaldi di Catania e giudicato guaribile in 7 giorni.